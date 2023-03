Interclube de Luís Gonçalves empata e cai para o quarto lugar no Girabola

O Interclube, sob liderança do treinador português Luís Gonçalves, empatou este domingo diante do Santa Rita de Cássia 0-0, em jogo da 22ª jornada, e caiu para o quarto lugar do campeonato angolano de futebol



Com a perda de dois preciosos pontos, o Interclube atrasou-se na liderança do Girabola, passando a somar 38 pontos, a sete do líder 1.º de Agosto.

No outro jogo do dia, o Sagrada Esperança goleou o ASK Dragão do Uige por 5-1, após golos de Joca, aos quatro e 26 minutos, Cachi, aos 15 e 45, e Deco, aos 72, enquanto Picas, aos 40, reduziu para os derrotados.

Com este triunfo, o Sagrada Esperança sobe a terceiro do campeonato angolano de futebol, com 40 pontos.

O avançado brasileiro Tiago Azulão, do Petro de Luanda, lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com 12, e Julinho, do Interclube, com oito.

Resultados da 22.ª jornada:

- Sábado, 11 março:

Recreativo do Libolo -- 1.º de Agosto, 1-3

Desportivo da Lunda Sul -- Wiliete de Benguela, 0-0

Académica do Lobito -- Desportivo da Huila, 2-1

Sporting de Benguela -- Isaac de Benguela, 1-2

- Domingo, 12 mar:

Sagrada Esperança -- ASK Dragão do Uige, 5-1

Santa Rita de Cássia -- Interclube, 0-0

Adiado

Petro de Luanda -- Sporting de Cabinda

- Classificação:

1. 1.º de Agosto, 45 pontos

2. Petro de Luanda, 44

3. Sagrada Esperança, 40

4. Interclube, 38

5. Wiliete de Benguela, 31

6. Santa Rita de Cássia, 30

7. Académica do Lobito, 28

8. Recreativo do Libolo, 25

9. Desportivo da Huila, 24

10. Bravos do Maquis, 20

11. Sporting de Cabinda, 20

12. Desportivo da Lunda Sul, 18

13. Sporting de Benguela, 13

14. Isaac de Benguela, 12

15. ASK Dragão do Uige, 06