Interclube de Luís Gonçalves empata e termina em quinto no Girabola

O Interclube, sob liderança do treinador português Luís Gonçalves, terminou o campeonato angolano de futebol na quinta posição, após empatar este domingo (1-1) com o 1.º de Agosto, em jogo 30ª e última jornada.

Vingumba, aos dois minutos, marcou para o 1.º de Agosto, enquanto Nilton, aos 47, restabeleceu a igualdade.

Com o empate de hoje, o Interclube assegurou o quinto lugar, com 50 pontos, enquanto o 1.º de Agosto foi 'vice', com 61, de um campeonato vencido pelo Petro de Luanda. O ASK Dragão do Uíge e o Desportivo da Huila, treinado por Paulo Torres, empataram 1-1, após golos de Rupson, aos 29, para o Desportivo, e Picas, aos 82.

Com este resultado, Paulo Torres classificou o Desportivo da Huila, em 10.º, com 33 pontos.

O Sagrada Esperança terminou o Girabola em terceiro, com 55 pontos, mercê do triunfo sobre o Isaac de Benguela por 2-1, com golos de Vitorino, aos 57, e Luís Tati, aos 78. Quinho, aos 62, reduziu. O Wiliete de Benguela, por sua vez, venceu a Académica do Lobito por 1-0, com golo de Apado, aos 55 minutos, e terminou em quarto, com 53 pontos. O Bravos do Maquis fechou em sexto, com 39 pontos, apesar da derrota diante do Sporting de Benguela por 2-3.

O Sporting de Cabinda venceu o Santa Rita de Cássia por 1-0, após golo de Chinote, aos 54 minutos, enquanto o Desportivo da Lunda Sul venceu o Recreativo do Libolo por 2-1, com golos de Balakay, aos 10 e 16 minutos, com Caneta, aos 86, a reduzir para os visitantes.

O Petro de Luanda, de Alexandre Santos, que não jogou hoje por imperativo de calendário, devido à desistência do Cuando Cubango FC, reconquistou o Girabola, com 69 pontos.

O avançado brasileiro Tiago Azulão (Petro de Luanda) foi o melhor marcador do campeonato, com 20 golos, seguido por Kaporal (Académica do Lobito), com 15.

O Sporting de Benguela, com 17 pontos, em 14.º, o ASK Dragão do Uige, com 13 em 15.º e o Cuando Cubango, desistente, desceram de divisão.

Resultados da 30.ª jornada:

- Domingo, 21 maio:

Académica do Lobito -- Wiliete de Benguela, 0-1

Isaac de Benguela -- Sagrada Esperança, 1-2

Sporting de Benguela -- Bravos do Maquis, 3-2

Sporting de Cabinda -- Santa Rita de Cássia, 1-0

ASK Dragão do Uíge -- Desportivo da Huila, 1-1

Recreativo do Libolo -- Desportivo da Lunda Sul, 1-2

Interclube -- 1.º de Agosto, 1-1

Folga: Petro de Luanda

Classificação:

1. Petro de Luanda, 69 pontos

2. 1.º de Agosto, 61

3. Sagrada Esperança, 55

4. Wiliete de Benguela, 53

5 Interclube, 50

6. Bravos do Maquis, 39

7. Santa Rita de Cássia, 36

8. Académica do Lobito, 35

9. Recreativo do Libolo, 34

10. Desportivo da Huila, 33

11. Desportivo da Lunda Sul, 31

12. Sporting de Cabinda, 26

13. Isaac de Benguela, 22

14. Sporting de Benguela, 17

15. ASK Dragão do Uige, 13

16. Cuando Cubango FC, 0