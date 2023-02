Interclube de Luís Gonçalves vence Wiliete e sobe a terceiro do Girabola

O Interclube, do treinador português Luís Gonçalves, venceu este domingo o Wiliete de Benguela, por 2-1, e ascendeu a terceiro do campeonato angolano de futebol, com 31 pontos, em jogo da 18ª jornada.



Julinho, aos 68 minutos, e Buba, aos 85, marcaram os golos, enquanto Naigel reduziu a desvantagem.

O Desportivo da Huila, treinado pelo português Paulo Torres, venceu o Sporting de Cabinda, também por 2-1, após golos de Yombi, aos 55, e Mendes, aos 64, enquanto Beni, aos 90, reduziu a desvantagem. Com este triunfo, o Desportivo da Huila reforçou o sétimo lugar, com 24 pontos.

O Recreativo do Libolo, por seu lado, venceu o Isaac de Benguela por 2-1, com golos de Barreiro, aos 21 minutos, e Viet, aos 72, quando do lado contrário, Patrício, aos 65, marcou para os derrotados.

O Sporting de Benguela e o ASK Dragão do Uige empataram 1-1, e a Académica do Lobito venceu o Desportivo da Lunda Sul por 3-2, em jogo antecipado da 20ª jornada.

O avançado brasileiro Tiago Azulão, do Petro de Luanda, lidera a lista dos melhores marcadores, com 13 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com onze, e Julinho, do Interclube, com cinco.

Resultados da 18.ª jornada:

- Sábado, 11 fevereiro:

Santa Rita de Cássia -- 1.º de Agosto, 0-1

- Domingo, 12 fev:

Recreativo do Libolo -- Isaac de Benguela, 2-1

Desportivo da Huila -- Sporting de Cabinda, 2-1

Sporting de Benguela -- ASK Dragão do Uige, 1-1

Interclube -- Wiliete de Benguela, 2-1

Folga: Sagrada Esperança

- Adiado:

Desportivo da Lunda Sul -- Petro de Luanda

Académica do Lobito -- Bravos do Maquis

- Classificação:

1. 1.º de Agosto, 35 pontos

2. Petro de Luanda, 35

3. Interclube, 31

4. Wiliete de Benguela, 30

5. Sagrada Esperança, 28

6. Santa Rita de Cássia, 25

7. Desportivo da Huila, 24

8. Académica do Lobito, 23

9. Recreativo do Libolo, 21

10. Bravos do Maquis, 17

11. Sporting de Cabinda, 16

12. Desportivo da Lunda Sul, 16

13. Cuando Cubango FC, 15

14. Sporting de Benguela, 10

15. Isaac de Benguela, 9

16. ASK Dragão do Uige, 5