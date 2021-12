Interclube goleia Progresso do Sambizanga e reforça quinta posição do Girabola

O Interclube goleou esta quarta-feira o Progresso do Sambizanga, por 4-0, em jogo de encerramento da 10.ª jornada do campeonato angolano de futebol, e reforçou a quinta posição, com 18 pontos.

Em jogo disputado em Luanda, Julinho, por três vezes, aos 27, 36, e aos 90+4, e Paty, aos 66 minutos, marcaram os golos para equipa orientada pelo brasileiro Beto Bianchi e cujo diretor-desportivo é o português Sandro Giovetti.

Depú lidera a lista de melhores marcadores, com 12 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com sete, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com seis.

Resultados da 10.ª jornada:

- Sábado:

Académica do Lobito -- Recreativo do Libolo, 1-2

- Domingo:

Sporting de Benguela -- Sagrada Esperança, 1-4

Cuando Cubango FC -- Wiliete de Benguela, 0-1

Recreativo da Caála -- Bravos do Maquis, 0-1

1.º de Agosto -- Desportivo da Huila, 3-1

Desportivo da Lunda Sul -- Kabuscorp do Palanca, 0-0

- Segunda-feira:

Petro de Luanda -- Sporting de Cabinda, 2-0

- Quarta-feira:

Interclube -- Progresso do Sambizanga, 4-0

Classificação:

1. Petro de Luanda, 29 pontos.

2. Sagrada Esperança, 26.

3. 1.º de Agosto, 20.

4. Wiliete de Benguela, 19.

5. Interclube, 18.

6. Bravos do Maquis, 13.

7. Recreativo da Caála, 13.

8. Desportivo da Huila, 12.

9. Recreativo do Libolo, 12.

10. Desportivo da Lunda Sul, 11.

11. Académica do Lobito, 9.

12. Sporting de Cabinda, 9.

13. Kabuscorp do Palanca, 9.

14. Cuando Cubango FC, 8.

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.