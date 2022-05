Interclube rescinde com Beto Bianchi devido aos maus resultados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Interclube rescindiu este domingo o contrato com o treinador Beto Bianchi, devido aos maus resultados, disse hoje, em Luanda, o técnico hispano-brasileiro, sem avançar detalhes.

Beto Bianchi, de 55 anos, deixa o clube um dia depois da derrota caseira frente ao Académica do Lobito, por 3-2, em jogo da 28.ª jornada do Girabola, após ter sido contratado no início da época, por um ano e meio.

O Interclube segue na quarta posição do Girabola, com 46 pontos, frutos de 13 vitórias, sete empates e oito derrotas.

De acordo com a imprensa angolada, o sucessor do antigo treinador da seleção angolana e do Petro de Luanda deverá ser o luso-angolano Lito Vidigal.