Interclube vence Sporting de Cabinda e ascende ao quarto lugar do Girabola

O Interclube venceu esta segunda-feira no reduto do Sporting de Benguela por 2-0, e ascendeu à quarta posição do campeonato angolano de futebol, com 25 pontos, em jogo em atraso da 14.ª jornada.

Jorginho, aos 70 minutos, e Buba, aos 86, marcaram os golos do Interclube.

A prova é liderada pelo Petro de Luanda, com 38 pontos, mais um do que o Sagrada Esperança, segundo, e sete face ao 1.º de Agosto, terceiro.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 11, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.

Resultados da 14.ª jornada:

- Quarta-feira, 24 nov:

Petro de Luanda -- Recreativo do Libolo, 3-1

- Quarta-feira, 22 dez:

1.º de Agosto -- Sporting de Cabinda, 0-0

- Quinta-feira, 23 dez:

Cuando Cubango -- Académica do Lobito, 1-0

Desportivo da Huila -- Bravos do Maquis, 0-0

Recreativo da Caála -- Sagrada Esperança, 0-0

Kabuscorp do Palanca -- Wiliete de Benguela, 1-1

- Quinta-feira, 13 jan:

Desportivo da Lunda Sul -- Progresso do Sambizanga, 2-0

- Segunda-feira, 17 jan:

Sporting de Benguela -- Interclube, 0-2

Classificação

1. Petro de Luanda, 38 pontos.

2. Sagrada Esperança, 37.

3. 1.º de Agosto, 31.

4. Interclube, 25

5. Wiliete de Benguela, 23.

6. Sporting de Cabinda, 20.

7. Recreativo do Libolo, 19.

8. Recreativo da Caála, 19

9. Desportivo da Huila, 19.

10. Bravos do Maquis, 17.

11. Desportivo da Lunda Sul, 16

12. Académica do Lobito, 16.

13. Cuando Cubango FC, 15.

14. Kabuscorp do Palanca, 12

15. Progresso do Sambizanga, 6.

16. Sporting de Benguela, 1.

