Isaac de Benguela com cinco meses de salários em atraso pode deixar Girabola

Os jogadores do Isaac de Benguela, do campeonato angolano de futebol, têm cinco meses de salários em atraso, reconheceu esta sexta-feira o presidente e proprietário do clube, Isaac Celestino.

"Estou a sensivelmente cinco meses sem pagar os salários aos meus jogadores. Agradeço que haja pessoas de boa-fé dentro e fora da província de Benguela. Não temos condições para fazer os próximos jogos do Girabola", disse.

O dirigente, que disse fazer face às despesas da equipa no Girabola com a venda de telemóveis, admitiu a possibilidade de a equipa desistir do campeonato angolano.

Na próxima jornada do campeonato angolano de futebol, o Isaac de Benguela visita o Sporting de Cabinda, deste, mas o presidente de direção já anunciou que a equipa não se vai deslocar à província angolana de Cabinda.

"Não há dinheiro, por isso, não temos condições para ir a Cabinda realizar o jogo", garantiu.

No Girabola, o Isaac de Benguela ocupa a 14.ª e penúltima posição, com nove pontos, a 11 jornadas do fim da presente edição.