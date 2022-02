Jogadores do 1.º de Agosto estão há três meses sem salários

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os jogadores do 1.º de Agosto, segunda equipa com mais títulos no futebol angolano, estão há três meses sem salários, admitiu esta quinta-feira, em Luanda, o vice-presidente para o futebol do clube, Paulo Magueijo.



Em causa está a crise financeira que o clube, afeto as Forças Armadas Angolanas, vive há já alguns meses, mas o dirigente garantiu que, dentro em breve, os salários serão pagos aos atletas e funcionários.

A revelação surge depois de, no passado final de semana, o treinador-adjunto do 1.º de Agosto, Felipe Nzanza, admitir, publicamente, os atrasos, apelando à intervenção de altas patentes militares das Forças Armadas Angolanas, para a resolução do problema.

As declarações do técnico angolano não agradaram à direção do clube, que, segundo Paulo Mangueijo, se envolveu numa área que não lhe diz respeito.

1.º de Agosto, clube afeto às Forças Armadas Angolanas, é a segunda equipa com mais títulos nacionais no futebol angolano, totalizando 13 conquistas, e é também o clube mais eclético de África, com 16 modalidades.

No campeonato angolano de futebol, a equipa ocupa a terceira posição, com 38 pontos, menos 10 do que o líder Petro de Luanda.