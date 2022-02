Jogadores do Progresso do Sambizanga em greve devido a atraso salarial

Os jogadores da equipa de futebol do Progresso do Sambizanga estão em greve, desde segunda-feira, devido a salários em atraso há mais de 12 meses, informou esta quarta-feira o treinador da equipa, Paulo Dias, sem avançar mais pormenores.

Os atletas queixam-se também das péssimas condições de trabalho, falta de alimentação digna e prémios de jogo em atraso.

Fonte do clube revelou hoje à agência Lusa que as refeições dos atletas são confecionadas, em barracas de chapas, fora do complexo desportivo do clube, no bairro do Sambizanga, um dos subúrbios mais conhecidos em Luanda, e, posteriormente, são levadas num carrinho de mão, situação que tem deixado os jogadores tristes.

Os jogadores prometeram não viajar para a província angolana de Cabinda, onde no sábado defrontam o Sporting local, em jogo da 20ª jornada do campeonato angolano de futebol.

Em outubro de 2021, os jogadores do Progresso do Sambizanga, clube de formação do ex-avançado do Benfica Pedro Mantorras, recusaram-se a treinar e ameaçaram fazer greve pelo mesmo motivo, mas tal não se concretizou, após a direção do clube angolano prometer resolver um problema que persiste até ao momento.

No Girabola, o Progresso do Sambizanga ocupa a penúltima posição, com 13 pontos, quando faltam 11 jornadas para o fim da presente edição.