José Silvestre Pelé confirmado no comando da Académica do Lobito

O treinador angolano José Silvestre 'Pelé' é o novo treinador da Académica do Lobito, anunciou esta terça-feira o presidente de direção do clube, José Luís Borges, após rescisão contratual com o treinador Águas da Silva.

Durante o ato de apresentação do novo timoneiro, o presidente disse que a continuidade do técnico vai depender da manutenção da equipa na primeira divisão do futebol angolano.

José Silvestre 'Pelé', que regressa ao comando da equipa quatro anos depois, prometeu muito trabalho e empenho, de modo a vencer o maior número de jogos possível.

A Académica do Lobito ocupa a 11.ª posição do Girabola, com 16 pontos. Em quinze jogos, na presente temporada, alcançou quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas.