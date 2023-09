Kabuscorp do Palanca condena suspensão aplicada pela Federação Angolana de Futebol

O clube angolano Kabuscorp do Palanca considerou este sábado um insulto a suspensão aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol (FAF), com pena de descida de divisão e suspensão do seu presidente por quatro anos.

Num comunicado hoje divulgado, o clube angolano acusa o organismo de "ambição desmedida".

"A Direção do Kabuscorp Sport Club do Palanca sempre alertou à família do futebol angolano da ambição desmedida do Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol e o teor do comunicado de 31 de agosto confirma que nunca há uma segunda oportunidade para a primeira impressão", lê-se na nota.

O órgão disciplinar na FAF puniu o Kabuscorp do Palanca com a pena de descida de divisão, para o segundo escalão, por suspeitas de corrupção durante o apuramento para o Girabola, e suspendeu o presidente do clube, Bento Kangamba, por quatro anos.

Para o clube, a decisão configura "um guião de insultos e criatividade ignóbil".

A direção "apela à tranquilidade dos atletas, equipa técnica, sócios, adeptos e simpatizantes, garantindo que o plantel continua a sua preparação para o Girabola 2023/2024 no qual a equipa sénior masculina de futebol vai participar".