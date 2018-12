Kabuscorp do Palanca vence Recreativo do Libolo e sobe ao segundo lugar

O Kabuscorp do Palanca venceu este sábado em casa o Recreativo do Libolo por 2-0 e isolou-se no segundo lugar do campeonato angolano, no jogo que abriu a oitava jornada do Girabola.Nos outros três encontros disputados hoje, destaque para a vitória do Desportivo da Huíla sobre a Académica do Lobito por 2-0, ascendendo ao terceiro lugar, bem como para o Sporting de Cabinda, que foi ao terreno do Sagrada Esperança vencer por 1-0 e saltou para o sexto lugar.No outro jogo disputado hoje, o Interclube de Luanda cedeu um empate a um golo em casa diante do Progresso do Sambizanga.O 'dérbi dos dérbis' de Luanda, que opõe o 1.º de Agosto, tricampeão angolano, e o Petro de Luanda, vice-campeão, foi adiado para data a definir devido à participação do vice-campeão de Angola na Taça da Confederação Africana (CAF, também conhecida por Taça Nelson Mandela).Na sexta-feira, o Petro de Luanda, que tem três jogos em atraso no 'Girabola', eliminou o AS Nyuki da República do Congo - venceu em Luanda por 1-0, depois de idêntico resultado conseguido na primeira mão em Kinshasa - e seguiu para a terceira e última eliminatória de acesso à fase de grupos.No domingo, a ronda oito completa-se com o Atlético Sport Aviação (ASA) a defrontar o Santa Rita do Uíge, com o Recreativo da Caála a jogar contra o Cuando Cubango FC e os Bravos do Maquis a receberem o Saurimo FC.- Sábado, 22 dez:1.º de Agosto - Petro de Luanda (adiado)Sagrada Esperança - Sporting de Cabinda 0-1Interclube - Progresso do Sambizanga 1-1Desportivo da Huíla - Académica do Lobito 2-0Kabuscorp do Palanca - Recreativo do Libolo 1-0- Domingo, 23 dez:Atlético Sport Aviação (ASA) - Santa Rita do UígeRecreativo da Caála - Cuando Cubango FCFC Bravos do Maquis - Saurimo FC1. 1.º de Agosto, 15 pontos (menos 1 jogo)2. Kabuscorp do Palanca, 143. Desportivo da Huíla, 134. Petro de Luanda, 11 (menos três jogos). Progresso do Sambizanga, 116. Sporting de Cabinda, 10 (menos 1 jogo). Sagrada Esperança, 10 (menos 1 jogo). Interclube de Luanda, 10. Bravos do Maquis, 1010. Académica do Lobito, 8. Cuando Cubango FC, 812. Recreativo do Libolo, 713. Atlético Sport Aviação (ASA), 614. Santa Rita do Uíge, 515. Recreativo de Caála, 4 (menos dois jogos). Saurimo FC, 4