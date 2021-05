Libolo de Paulo Torres regressa às vitórias no Girabola

O Recreativo do Libolo, treinado pelo português Paulo Torres, bateu, este sábado, o Ferrovia por 1-0, após golo de Ningue, aos 61 minutos, em jogo da 20.ª jornada do campeonato angolano de futebol, disputado no Cuanza-Sul.

Depois de duas derrotas consecutivas, a formação orientada por Paulo Torres regressou aos triunfos, no estádio de Calulo, e subiu ao 10.º lugar do Girabola, com 23 pontos.

Na outra partida, no Dundo, província angolana da Luanda Norte, Leste de Angola, o Sagrada Esperança ganhou e regressou à liderança da prova fruto da consagração sobre o Desportivo da Huila, por 2-0, com golos de Jó Paciência, aos 43 minutos, e Luís Tati, aos 69.

Os diamantíferos, alcunha do Sagrada Esperança, somam agora 44 pontos, mais um do que o 1.º de Agosto, treinado pelo português Paulo Duarte, e que joga no domingo frente ao Recreativo da Caála, podendo regressar à liderança em caso de vitória. Na próxima jornada, 1.º de Agosto e Sagrada Esperança defrontam-se.

A partida entre o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, e o Petro de Luanda foi adiada para domingo, enquanto outros três ainda não foram reagendados.

Entre estes casos estão o embate entre Santa Rita de Cássia e Académica do Lobito, e também a visita do Sporting de Cabinda, que alegou falta de transporte e cansaço dos seus jogadores, à província angolana de Malanje, região norte de Angola, onde jogaria frente à Baixa de Kassanje.

Já o Bravos do Maquis e o Cuando Cubango FC não jogaram hoje, devido ao registo de nove casos positivos de covid-19, entre jogadores e dirigentes na equipa do Kuando Kubango FC.

A jornada prossegue no domingo com mais dois jogos: O Recreativo da Caála recebe, no Huambo, Sul de Angola, o campeão nacional, 1.º de Agosto, ao passo que, em Benguela, também sul de Angola, o Wiliete tem pela frente o Progresso Sambizanga.

Das Faa, do Interclube, e Mabululu, do 1.º de Agosto, lideram a lista de melhores marcadores com nove golos cada, mais um do que Tiago Azulão, do Petro de Luanda.

Jogos da 20.ª jornada:

- Sábado, 15 mai:

Recreativo do Libolo - Ferrovia do Huambo, 1-0

Sagrada Esperança - Desportivo da Huila, 2-0

- Domingo, 16 mai:

Interclube - Petro de Luanda

Recreativo da Caála - Primeiro de Agosto

Wiliete de Benguela - Progresso do Sambizanga

Jogos adiados sem data

Baixa de Kassanje - Sporting de Cabinda

Bravos do Maquis - Kuando Kubango FC

Santa Rita de Cássia - Académica do Lobito





Classificação:

1. Sagrada Esperança, 44

2. Primeiro de Agosto, 43.

3. Petro de Luanda, 39.

4. Bravos do Maquis, 38.

5. Interclube, 33.

6. Recreativo da Caála, 28.

7. Académica do Lobito, 26.

8. Desportivo da Huila, 24.

9. Progresso Sambizanga, 23.

10. Recreativo do Libolo, 23.

11. Williete de Benguela, 21.

12. Sporting de Cabinda, 20.

13. Cuando Cubango, 19.

14. Baixa de Kassange, 15.

15. Santa Rita de Cássia, 14.

16. Ferrovia do Huambo, 6.