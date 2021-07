Libolo recusa-se a defrontar Cuando Cubango

O Recreativo do Libolo, orientado pelo português Paulo Duarte, recusou-se esta terça-feira a defrontar o Cuando Cubango FC, em partida em atraso da 21.ª jornada do campeonato angolano, devido aos testes de covid-19.

O Cuando Cubango FC apresentou-se em campo com os resultados negativos dos testes à covid-19 que já tinham sido apresentados em 1 de julho.

A Federação Angolana de Futebol justificou o facto com a escassez de materiais na província angolana do Bié, garantindo que os testes tinham sido realizados segunda-feira, 5 de julho de 2021.

Após recusa do Libolo, novos testes foram efetuados no local, com resultados negativos, mas ainda assim o clube manteve a sua posição.

O técnico português Paulo Torres justificou a posição da sua equipa por defesa da saúde dos seus atletas e equipa técnica.

Já o Cuando Cubango, através do vogal da direção Adelino Pessela, reprovou a atitude da equipa adversária, por desrespeito às autoridades sanitárias angolanas.

O comissário ao jogo, Luís Manuel João, prometeu que o assunto será tratado pelo Conselho Técnico da FAF.

Recentemente, o Libolo viu-se obrigado a parar por vinte dias devido a casos positivos do novo coronavírus no plantel.

Angola totaliza 39.375 casos positivos, com 920 óbitos, 34.019 recuperados e 4.436 ativos.