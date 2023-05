Líder Petro de Luanda de Alexandre Santos travado em casa

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, atrasou-se na corrida à reconquista do campeonato angolano de futebol, ao empatar este sábado (1-1) diante do Wiliete de Benguela, em Luanda, em jogo da 28ª jornada.

Os visitantes inauguraram o marcador aos 12 minutos, por intermédio de Nelito, e Gilberto, aos 50, restabeleceu a igualdade, elevando para 63 os pontos alcançados pelo Petro, quando faltam duas jornadas para o fim do Girabola.

O 1.º de Agosto, perseguidor direto dos campeões angolanos, com menos seis pontos, podem encurtar a distância, caso vença no domingo o Sagrada Esperança, terceiro, com 46. A Académica do Lobito e o Isaac de Benguela empataram 2-2, com um 'bis' de Paizinho, aos 70 e 97 minutos, para a Académica do Lobito, enquanto Quinzinho, aos 67 e 86, marcou para os visitantes.

O avançado brasileiro Tiago Azulão lidera a lista dos melhores marcadores do campeonato, com 19 golos, seguido por Kaporal (Académica do Lobito), com 15, Julinho (Interclube), com 13, e Dago (1.º de Agosto), com onze.

Resultados da 28.ª jornada:

- Sábado, 6 mai:

Académica do Lobito -- Isaac de Benguela, 2-2

Petro de Luanda -- Wiliete de Benguela, 1-1

- Domingo, 7 mai:

ASK Dragão do Uige - Desportivo da Lunda Sul

Recreativo do Libolo -- Bravos do Maquis

Desportivo da Huila -- Santa Rita de Cássia

Sporting de Benguela -- Interclube

1.º de Agosto -- Sagrada Esperança

Descansa: Sporting de Cabinda

- Classificação:

1. Petro de Luanda, 63 pontos

2. 1.º de Agosto, 57

3. Sagrada Esperança, 46

4. Wiliete de Benguela, 47

5. Interclube, 46

6. Santa Rita de Cássia, 35

7. Bravos do Maquis, 35

8. Académica do Lobito, 33

9. Recreativo do Libolo, 32

10. Desportivo da Lunda Sul, 27

11. Desportivo da Huila, 26

12. Sporting de Cabinda, 23

13. Isaac de Benguela, 18

14. Sporting de Benguela, 13

15. ASK Dragão do Uige, 8