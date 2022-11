Líder Petro de Luanda empata em casa

O líder Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, empatou esta quarta-feira (1-1) na receção ao Desportivo da Lunda Sul, em jogo em atraso da terceira jornada do campeonato angolano de futebol.



Em jogo disputado no estádio 22 de Junho, afeto ao Interclube, em Luanda, os visitantes inauguraram o marcador por intermédio de Jaime, aos 15 minutos, enquanto Gilberto, aos 56, restabeleceu a igualdade.

A jornada encerra quando o Sagrada Esperança rececionar o Cuando Cubango FC e 1.º de Agosto defrontar, em Luanda, o Santa Rita de Cássia.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato, com nove golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com quatro, e de Mano Calesso, do Interclube, com três.

Resultados da 3ª jornada:

- Sábado, 8 outubro:

Isaac de Benguela -- Recreativo do Libolo, 0-0

Sporting de Cabinda -- Desportivo da Huila, 2-0

- Domingo, 9 outubro:

ASK Dragão do Uige -- Sporting de Benguela, 0-0

Wiliete de Benguela -- Interclube, 2-0

Académica do Lobito -- Bravos do Maquis, 2-2

- Quarta-feira, 9 novembro:

Petro de Luanda -- Desportivo da Lunda Sul, 1-1

Adiado

1.º de Agosto -- Santa Rita de Cássia

Sagrada Esperança -- Cuando Cubango FC

Classificação:

1. Petro de Luanda, 19 pontos

2. Wiliete de Benguela, 17

3. Sporting de Cabinda, 13

4. Recreativo do Libolo, 12

5. Interclube, 11

6. Académica do Lobito, 9

7. Desportivo da Huila, 8

8. Desportivo da Lunda Sul, 8

9. 1.º de Agosto, 7

10. Cuando Cubango FC, 6

11. Sporting de Benguela, 6

12. Sagrada Esperança, 6

13. Santa Rita de Cássia, 5

14. Isaac de Benguela, 4

15. Bravos do Maquis, 3

16. ASK Dragão do Uige, 3