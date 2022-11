Luís Gonçalves é o novo treinador do Interclube: «Sou muito ambicioso»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O novo treinador do Interclube, o português Luís Gonçalves, prometeu hoje que vai colocar o Interclube entre os primeiros classificados do Girabola, após substituir Rogério Gonçalves no comando da equipa angolana.

"Eu venho para somar, para acrescentar e contribuir para o engrandecimento deste clube que tem muita história. Enquanto treinador, sou muito ambicioso. Estou aqui para trabalhar, comprometido com o clube, pela causa e com muita ambição. O Girabola é uma competição difícil, por isso também apaixonante. E nós temos valor e qualidade para discutir os lugares cimeiros. Tenho sempre norteada a minha intervenção no compromisso, trabalho e ambição" disse.

No Girabola, Rogério Gonçalves, que liderou a equipa durante quatro meses e saiu por razões familiares, deixou o Interclube na quinta posição, com 11 pontos, fruto de três vitórias, duas derrotas e dois empates, em sete jogos disputados na primeira volta do Girabola.