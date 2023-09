«O Petro vinha para golear-nos... e íamos ganhando»: Paulo Torres dá estofo ao Desp. Huíla

Paulo Torres está entusiasmado com o início de mais uma edição do Girabola. O técnico português do Desportivo da Huíla, com quem venceu a Supertaça de Angola na temporada passada, aponta a novos horizontes na liga e o empate de ontem no jogo de apresentação contra o campeão Petro de Luanda, orientado pelo também técnico luso Alexandre Santos, deu mais força a esse sentimento."Claro que temos maior responsabilidade depois de vencermos a Supertaça na época passada, mas, para já, estamos a fazer uma boa pré-época. Temos um plantel mais jovem e ontem fizemos o jogo de apresentação frente ao Petro, o campeão que não é só a equipa número 1 de África. Para mim, é das melhores clubes de África. Tem uma estrutura bem montada e compete na Liga dos Campeões africanos", considerou Paulo Torres em declarações a, adicionando: "Empatámos 1-1, mas estivemos 30 minutos a jogar com dez. Eles vinham para nos golear e íamos ganhando. Estou muito satisfeito. Este ano sinto que temos outros argumentos e até o Alexandre me deu os parabéns no final."Recorde-se que apesar de ter recebido sondagens do segundo escalão do futebol saudita, Paulo Torres renovou contrato por mais duas temporadas com o emblema de Lubango.