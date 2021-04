Paulo Duarte vence duelo com Ivo Campos e 1.º de Agosto isola-se na liderança do Girabola

O 1.º de Agosto, treinado pelo português Paulo Duarte, isolou-se hoje na liderança do campeonato angolano de futebol, com 36 pontos, após vencer por 1-0 o Interclube, em jogo da 16ª jornada do Girabola.

O avançado hondurenho Moia, aos 53 minutos, de grande penalidade, marcou o único golo dos tetracampeões angolanos em título, nesta partida que decorreu no estádio 22 de junho, em Luanda.

Este 'duelo' de campeões também marcou o confronto de dois treinadores portugueses, nomeadamente Paulo Duarte, no 1.º de Agosto, e Ivo Campos, técnico que orienta a formação do Interclube, que se mantém na quinta posição com 25 pontos.

Em declarações aos jornalistas no final do jogo, Paulo Duarte considerou que foi uma vitória "muito importante e motivadora" para os 'agostinos', enquanto Ivo Campos felicitou a sua equipa "pela entrega" e criticou as "inúmeras paragens" do jogo.

Também hoje, o Recreativo de Libolo venceu, em Calulo, o Progresso do Sambizanga por 1-0, com golo de Caneta aos 66 minutos, na estreia vitoriosa do seu novo treinador, o português Paulo Torres.

Com este resultado, os 'libolenses' subiram cinco degraus na tabela de pontuação, estando agora na 10.ª posição com 16 pontos.

Já no estádio 1.º de Maio, província angolana de Malanje, o Baixa de Kassange repartiu pontos com o Recreativo da Caála ao empatarem a 0-0.

A jornada prossegue no domingo com mais três jogos.

Das Faa, do Interclube, e Mabululu, do 1.º de Agosto, são os melhores marcadores da prova com sete golos cada.

Jogos da 16ª jornada:

- Sábado, 24 abr:

Baixa de Kassange - Recreativo da Caála, 0-0.

Interclube - 1.º de Agosto, 0-1.

Recreativo do Libolo - Progresso do Sambizanga, 1-0.

- Domingo, 25 abr:

Cuando-Cubango FC - Ferrovia do Huambo

Desportivo da Huíla - Sporting de Cabinda

Santa Rita de Cássia - Williet de Benguela

- Terça-feira, 27 abr:

Sagrada Esperança - Académica do Lobito

Bravos do Maquis - Petro de Luanda

Classificação:

1.1.º de Agosto, 36 pontos.

2.Sagrada Esperança, 32.

3.Petro de Luanda, 31.

4.Bravos do Maquis, 31.

5.Interclube, 25.

6.Recreativo da Caála, 22.

7.Ferrovia do Huambo, 19.

8.Cuando-Cubango FC, 17.

9.Académica do Lobito, 17.

10.Recreativo do Libolo, 16.

11.Progresso do Sambizanga, 16.

12.Desportivo da Huíla, 15.

13.Williet de Benguela, 15

14.Baixa de Kassange, 15.

15.Sporting de Cabinda, 14.

16.Santa Rita de Cássia, 12.

DYAS // AMG

Lusa/Fim