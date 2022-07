E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O técnico português de 50 anos, que assinou por dois anos, deixou o Recreativo do Libolo após duas temporadas, sendo que na última deixou a equipa na 9ª posição do Girabola, com 37 pontos.

Paulo Torres é o novo treinador do Desportivo da Huíla, emblema que milita no primeiro escalão do futebol angolano.