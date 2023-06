Paulo Torres renova pelo Desportivo da Huíla

Paulo Torres renovou contrato com o Desportivo da Huíla por mais duas temporadas. Depois de uma época de estreia muito positiva no clube angolano, com a conquista da Supertaça - naquele que foi o primeiro título nacional da história do clube -, o treinador português recebeu um voto de confiança para continuar o projeto.O emblema de Lubango pretende, futuramente, continuar a apostar na formação, depois de na época que agora acabou ter lançado uma equipa B.No Girabola, o Desportivo da Huíla foi 10.º classificado.