Paulo Torres renova pelo Libolo

Paulo Torres renovou contrato por mais uma temporada com o Recreativo do Libolo, apurou Record.





O técnico português vai dar continuidade ao projeto que abraçou durante a temporada passada, quando pegou no conjunto angolano, que tinha somente 13 pontos, e terminou o Girabola na nona posição, assegurando a permanência.Desde 2017 em Angola, Paulo Torres já orientou, recorde-se, as formações do Interclube, Kabuscorp e Sagrada Esperança, antes de assumir a equipa de Calulo.