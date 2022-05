Petro de Alexandre Santos ainda sonha com a final

A derrota caseira (1-3) com o Wydad Casablanca complicou, e muito, a missão do Petro de Luanda, mas a equipa treinada pelo português Alexandre Santos não desiste de sonhar com o apuramento para a final da Liga dos Campeões africana. A comitiva angolana chegou ontem à noite a Marrocos após uma longa viagem com escala em Lisboa e entra hoje em campo, às 20 horas, bem ciente das dificuldades que encontrará frente aos campeões marroquinos. “Temos de fazer algo que ainda nunca aconteceu lá com outras equipas, mas isso não significa que nós não iremos lutar e que não vamos com toda a alma e com todo o querer. Mas sabemos que isso não chega quando se trata de equipas adversárias extremamente fortes como esta”, lembrou o técnico português depois da derrota da semana passada, em Luanda, na 1ª mão.

Na outra meia-final, o Al Ahly deve selar amanhã a qualificação, pois goleou (4-0) os argelinos do ES Sétif na 1ª mão. A preocupação dos egípcios já é outra: a CAF marcou a final para o Estádio Mohammed V, em Casablanca, o que motivou muitos protestos no Cairo, pois é precisamente o recinto onde joga o... Wydad!