Petro de Luanda apura-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões africanos

O Petro de Luanda, vice-campeão angolano de futebol, qualificou-se esta sexta-feira, para a fase de grupos da Liga dos Campeões africanos, ao empatar 1-1 no Uganda, diante do Kampala City, em jogo da 2.ª mão.O avançado Job Estêvão, capitão do Petro de Luanda, inaugurou o marcador aos 37 minutos, na transformação de um penálti, mas Kizza, aos 57 minutos, restabeleceu a igualdade.Os 'petrolíferos' beneficiaram-se de um nulo no encontro da 1.ª mão, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, há 15 dias, e regressam ao convívio dos grandes nas 'afrotaças', 18 anos depois.Também em busca do passe para a fase de grupos da Liga dos Clubes africanos, o 1º de Agosto, tetracamepão angolano, defronta no domingo o Green Eagles, na Zâmbia, com vantagem de 2-1 do jogo da 1.ª mão na última eliminatória de acesso.