Petro de Luanda bate Desportivo da Lunda Sul e reforça liderança do Girabola

O Petro de Luanda bateu este sábado o Desportivo da Lunda Sul 3-1 e reforçou a liderança do campeonato angolano de futebol, com 64 pontos, em jogo em atraso da 19.ª jornada, disputado na província angolana da Lunda Sul.

Os anfitriões inauguraram o marcador por Jaime, aos 12 minutos, enquanto o Petro deu a volta ao resultado por Mindinho, aos 24, Ochaná, na própria baliza, aos 32, e Jaredi, aos 44.

O Sagrada Esperança é o segundo classificado, com 56 pontos, seguido pelo 1.º de Agosto, que tem 49.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 16.

Classificação:

1. Petro de Luanda, 64 pontos.

2. Sagrada Esperança, 56.

3. 1.º de Agosto, 49.

4. Interclube, 45.

5. Bravos do Maquis, 43.

6. Desportivo da Huila, 38.

7. Recreativo do Libolo, 36.

8. Académica do Lobito, 35.

9. Recreativo da Caála, 35.

10. Wiliete de Benguela, 32.

11. Cuando Cubango FC, 32.

12. Sporting de Cabinda, 29.

13. Desportivo da Lunda Sul, 29.

14. Progresso do Sambizanga, 18.

15. Kabuscorp do Palanca, 13.

16. Sporting de Benguela, 9.