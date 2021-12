Petro de Luanda cede liderança e perde invencibilidade no Girabola

O Petro de Luanda, do treinador português Alexandre Santos, perdeu este sábado a liderança do campeonato angolano, em consequência da derrota no reduto do Sagrada Esperança por 2-1, em encontro da 11ª jornada.

Depú, por duas vezes, aos 46 e 87 minutos, marcou os golos dos campeões angolanos e reforçou o posto de melhor marcador da liga, com 14 golos. Do lado dos visitantes, o tento foi de Yano, aos 49 minutos.

Com esta derrota, o Petro de Luanda perdeu a invencibilidade no Girabola e caiu para a segunda posição, com 29 pontos, os mesmos do Sagrada Esperança, que é o novo líder.

Na outra partida, o Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, perdeu, no seu reduto, frente ao Kabuscorp do Palanca por 2-1, após golos de Kuxixima, por duas vezes, aos 24 e 70 minutos, e Liliano, aos 61', a favor do Libolo.

O Desportivo da Huila e o Desportivo da Lunda Sul empataram 1-1, na província angolana da Huila. Freddy, aos cinco minutos, abriu o marcador, que viria a ser igualado por Gláucio, aos 85'.

O Cuando Cubango FC ganhou ao Progresso do Sambizanga, em Luanda, por 2-1, com golos de Massadila, aos 40', e Mussa, cinco minutos depois. Bebo, aos 85', marcou o golo de honra do Progresso.

Resultados da 11.ª jornada:

- Sábado, 11 dez:

Sagrada Esperança -- Petro de Luanda, 2-1

Recreativo do Libolo -- Kabuscorp do Palanca, 1-2

Desportivo da Huila -- Desportivo da Lunda Sul, 1-1

Progresso do Sambizanga -- Cuando Cubango FC, 1-2

- Domingo, 12 dez:

Bravos do Maquis -- 1º de Agosto

Académica do Lobito -- Sporting de Benguela

Sporting de Cabinda -- Interclube

Wiliete de Benguela -- Recreativo da Caála

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 29 pontos

2. Petro de Luanda, 29

3. 1.º de Agosto, 20

4. Wiliete de Benguela, 19

5. Interclube, 18

6. Recreativo da Caála, 13

7. Bravos do Maquis, 13

8. Desportivo da Huila, 13

9. Kabuscorp do Palanca, 12

10. Desportivo da Lunda Sul, 12

11. Recreativo do Libolo, 12

12. Cuando Cubango FC, 11

13. Académica do Lobito, 9

14. Sporting de Cabinda, 9

15. Progresso do Sambizanga, 5

16. Sporting de Benguela, 1