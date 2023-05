Petro de Luanda de Alexandre Santos apura-se para a final da Taça de Angola

O Petro de Luanda, do treinador português Alexandre Santos, apurou-se este domingo para final da Taça de Angola em futebol, após vencer o Interclube, do compatriota Luís Gonçalves, por 1-0.

Em jogo disputado no estádio da Tunfavala, na província angolana da Huila, Megue, aos 59 minutos, marcou o único golo da partida.

Os campeões angolanos defrontam na final a Académica do Lobito, que venceu e eliminou o Kabuscorp do Palanca por 2-1, no estádio do Buraco, na província angolana de Benguela. Márcio Luvambo, aos 71 e 84 minutos, marcaram os golos da vitória, enquanto Dimitri, aos 79, reduziu.

A final joga-se em 3 de junho.