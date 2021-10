Petro de Luanda, de Alexandre Santos, bate Cuando Cubango FC no Girabola

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, venceu este sábado o Cuando Cubango FC, por 2-0, em jogo da primeira jornada do campeonato angolano.

Os golos foram apontados pelo extremo angolano Job, aos 37 minutos, e pelo avançado luso-português Érico Castro, aos 67'.

Com esta vitória, os 'petrolíferos', vice-campeões angolanos, assumem o segundo lugar do Girabola, com três pontos.

O Interclube venceu o Recreativo do Libolo, treinado pelo português Paulo Torres, por 1-0, com um golo de Mano Calesso, aos 50 minutos, no estádio de Calulo, na província angolana do Cuanza Sul.

Na outra partida do dia, o Recreativo da Caála goleou o estreante Sporting de Cabinda, por 3-0, com golos de Jota, aos três minutos, Malamba, aos 30, e Deco, aos 78 minutos.

O 1º de Agosto venceu, em Luanda, a Académica do Lobito, por 1-0, com um golo de Bito, aos 56 minutos.

O jogo entre o Desportivo da Huíla e o Progresso do Sambizanga foi adiado para domingo.

Resultados da primeira jornada:

- Sexta-feira, 01 out:

Bravos do Maquis - Wiliete de Benguela, 1-1

Desportivo da Lunda Sul - Sagrada Esperança, 0-0

Kabuscorp do Palanca - Sporting de Cabinda, 2-2

- Sábado, 02 out:

Recreativo da Caála - Sporting de Benguela, 3-0

Cuando Cubango FC - Petro de Luanda, 0-2

Recreativo do Libolo -- Interclube, 0-1

1º de Agosto - Académica do Lobito, 1-0

- Domingo, 03 out:

Desportivo da Huíla - Progresso do Sambizanga

Classificação:

1. Recreativo da Caála, 3.

2. Petro de Luanda, 3.

3. Interclube, 3.

4. 1º de Agosto, 3.

5. Sporting de Cabinda, 1

6. Wiliete de Benguela, 1.

7. Sagrada Esperança, 1.

8. Bravos do Maquis, 1.

9. Desportivo da Luanda Sul, 1.

10. Kabuscorp do Palanca, 1.

11. Académica do Lobito, 0.

12. Cuando Cubango FC, 0.

13. Desportivo da Huíla, 0.

14. Progresso do Sambizanga, 0.

15. Recreativo do Libolo, 0.

16. Sporting de Benguela, 0.