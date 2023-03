Petro de Luanda de Alexandre Santos consente 2ª derrota na Liga dos Campeões africana

Os angolanos do Petro de Luanda, comandados pelo treinador português Alexandre Santos, consentiram este sábado a segunda derrota na Liga dos Campeões africana de futebol ao perderem, em Luanda, diante do Wydad, de Marrocos, por 2-0.



Em jogo da quarta jornada do Grupo A, no Estádio 11 de Novembro, os golos dos marroquinos foram marcados por Arsene Kiaku, aos 59 minutos, e Bouly Sambou, aos 89.

No outro jogo do mesmo grupo, o JS Kabylie venceu o AS Vita Club, por 2-1.

O Wydad lidera o Grupo A, com nove pontos, seguido do JS Kabylie, da Argélia, quem tem sete, enquanto o Petro de Luanda ocupa o terceiro lugar, com quatro, e o AS Vita Club, da RD Congo, é o último, com três.