Petro de Luanda de Alexandre Santos derrota Interclube e sobe ao 3.º lugar do Girabola

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, venceu este sábado o Interclube, por 4-1, e ascendeu ao 3.º lugar do campeonato angolano de futebol, em jogo da 9.ª jornada.

Tiago Azulão, aos 14 e 55 minutos, Vanilson, aos 28', e Jonathan Toro, aos 37', marcaram os golos do Petro, que passou a somar 14 pontos, enquanto Além, aos 90'+4, reduziu para os visitantes, que ocupam a 13.ª posição, com seis.

Já o Sagrada Esperança goleou o Sporting de Cabinda por 5-1, com golos de Cashi, aos 25 minutos, Deco, aos 26', Celso, aos 30', Dabanda, aos 43', e Vitoriano, aos 69', sendo que, do lado contrário, Toti, aos 49', fez o tento da formação de Cabinda.

O Sagrada Esperança é o 4.º colocado do Girabola, com 13 pontos, e o Sporting de Cabinda é 14.º e penúltimo, com cinco.

O 1º. De Agosto, por seu turno, empatou 1-1 diante do Wiliete de Benguela, em Luanda, no jogo inaugural do seu Estádio França Ndalu.

Obed, aos 25 minutos, marcou para os anfitriões, enquanto Jiresse, aos 69', restabeleceu a igualdade.

Benarfa (Kabuscorp do Palanca) lidera a lista dos melhores marcadores, com seis golos, seguido por Mussa (Desportivo da Lunda Sul), que tem cinco.





Resultados da 9.ª jornada:

- Sábado, 09 dez:

Desportivo da Lunda Sul-Recreativo do Libolo, 2-0

- Quinta-feira, 14 dez:

Académica do Lobito-Bravos do Maquis, 1-0

- Domingo, 17 dez:

São Salvador do Zaire-Kabuscorp do Palanca, 0-2

- Quarta-feira, 21 dez:

Santa Rita de Cássia-Desportivo da Huila, 1-1

- Sábado, 23 dez:

1.º de Agosto-Wiliete de Benguela, 1-1

Sagrada Esperança-Sporting de Cabinda, 5-1

Petro de Luanda-Interclube, 4-1





Classificação:

1. Kabuscorp do Palanca, 20 pontos.

2. Desportivo da Lunda Sul, 16

3. Petro de Luanda, 14

4. Sagrada Esperança, 13

5. Wiliete de Benguela, 12

6. Desportivo da Huila, 12

7. São Salvador do Zaire, 10

8. Académica do Lobito,10

9. 1.º de Agosto, 10

10. Bravos do Maquis, 8

11. Clube Recreativo União de Malanje, 8

12. Santa Rita de Cássia, 7

13. Interclube, 6

14. Sporting de Cabinda, 5

15. Recreativo do Libolo, 3