Petro de Luanda de Alexandre Santos em vantagem nos 'quartos' da Liga dos Campeões afircanos

Os angolanos do Petro de Luanda, orientados pelo treinador português Alexandre Santos, venceram este sábado em Luanda os sul-africanos do Mamelodi Sundowns por 2-1 e estão em vantagem para atingir as meias-finais da Liga dos Campeões Africanos.



Os visitantes abriram o marcador, aos cinco minutos, por intermédio de Lakay, após excelente execução de um livre direto à entrada da grande área.

Os angolanos lançaram-se ao ataque e, aos 16 minutos, o brasileiro Tiago Zaulão restabeleceu a igualdade, com Yano a selar a reviravolta ainda antes do intervalo, aos 45+2.

Antes do apito final do árbitro zambiano Janny Sikazwe, o Mamelodi Sundowns marcou o segundo golo, que foi anulado pelo vídeoárbitro (VAR), após falta na jogada.

Os comandados de Alexandre Santos decidem a passagem às meias-finais, em 23 de abril, em território sul-africano, em jogo da segunda mão dos curtos de final Liga dos Campeões Africanos.