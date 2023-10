Petro de Luanda de Alexandre Santos empata no dérbi do futebol angolano

Os bicampeões angolanos do Petro de Luanda, orientados pelo treinador português, Alexandre Santos, empataram este domingo diante do 1.º de Agosto (1-1), no dérbi do futebol angolano, em jogo da primeira jornada do Girabola.

Erivaldo, aos 61 minutos, marcou para os comandados do treinador luso, e o adversário empatou aos 90+3, por intermédio de Dagó, após um potente remate de fora de área.

O treinador português do Petro foi contestado pelos adeptos do Petro de Luanda, que arremessaram objetos para o interior das quatro linhas no final do jogo, por considerarem o técnico luso culpado pelo empate que teve a sabor à derrota, por substituir o extremo Gilberto, por considerarem que estava a ser a melhor unidade em campo, e, como consequência, a sua equipa baixou drasticamente de rendimento, com o objetivo de defender o magro resultado, que foi igualado no último minuto do tempo de compensação.

Alexandre Santos mais uma vez não foi capaz de vencer o 1.º de Agosto, proeza que ainda não alcançou desde que assumiu o comando da equipa angolana.

No duelo entre treinadores portugueses, Paulo Torres venceu a batalha frente à Luís Gonçalves, ao comandar o Desportivo da Huila na vitória diante do Interclube por 1-0, com golo de Beibe, aos 28 minutos.

O Sagrada Esperança venceu o Santa Rita de Cássia por 2-0, com golos de Lépua, aos dois minutos, e Beni, aos 90+2.

O Wiliete de Benguela venceu o Recreativo do Libolo por 2-0, após golos de Cláudio, aos três minutos, e Naigel, aos 44.

No jogo entre os estreantes, o São Salvador do Zaire infringiu a primeira goleada do campeonato angolano de futebol ao Clube Recreativo União de Malanje por 4-1.

Filhão, aos 22 e 66, Kimuanga, aos 29, e Fernando, aos 90, marcaram os golos do São Salvador, enquanto Russinho, aos 90, reduziu para o Malanje.

Resultados da 1.ª jornada:

- Sábado, 28 out:

Bravos do Maquis-Desportivo da Lunda Sul, 1-2

Kabuscorp do Palanca-Sporting de Cabinda, 2-0

- Domingo, 29 out:

1.º de Agosto-Petro de Luanda, 1-1

Desportivo da Huila-Interclube, 1-0

São Salvador do Zaire-Clube Recreativo União de Malanje, 4-1

Santa Rita de Cássia-Sagrada Esperança, 0-2

Wiliete de Benguela-Recreativo do Libolo, 2-0

Descansa: Académica do Lobito

Classificação:

1. São Salvador do Zaire, 3

2.Kabuscorp do Palanca, 3

3. Desportivo da Lunda Sul, 3

4. Desportivo da Huila, 3

5. Sagrada Esperança, 3

6. Wiliete de Benguela, 3

7. 1.º de Agosto, 1

8. Petro de Luanda, 1

9. Sporting de Cabinda, 0

10. Bravos do Maquis, 0

11. Interclube, 0

12. Recreativo do Libolo, 0

13. Clube Recreativo União de Malanje, 0

14. Santa Rita de Cássia, 0

15. Académica do Lobito, 0