Petro de Luanda de Alexandre Santos estreia-se no Girabola com Cuando Cubango

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, defronta o Cuando Cubango FC na primeira jornada do campeonato angolano de futebol, no terreno deste, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira em Luanda.

O Sagrada Esperança, campeão angolano, joga diante do estreante Clube Desportivo da Lunda Sul, ex-equipa do português Sérgio Traguil.

O 1.º de Agosto, por sua vez, receciona, em Luanda, a Académica do Lobito, enquanto o Interclube visita o Recreativo do Lobito, na província angolana do Cuanza Sul.

O Bravos do Maquis joga em casa com o Wiliete de Benguela, na província angolana do Moxico, ao passo que o Desportivo da Huila defronta, na província angolana da Huíla, o Progresso Sambizanga.

O Recreativo da Caála defronta o estreante Sporting de Benguela. Já o Kabuscorp, que também ascendeu à primeira divisão, joga, em Luanda, diante do Sporting de Cabinda.

O arranque da edição 2021/2022 do campeonato angolano de futebol está agendado para o dia 1 de outubro de 2021, e o seu final para 10 de abril de 2022.