Petro de Luanda de Alexandre Santos goleado no fim da fase de grupos da 'Champions' africana

O Petro de Luanda foi no sábado goleado em casa do Wydad Casablanca, por 5-1, na sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões africana de futebol.



Num encontro em que as duas equipas já estavam apuradas e que apenas decidia o vencedor da 'poule', o conjunto marroquino, a jogar em casa, goleou os angolanos, numa partida em que chegou ao intervalo a vencer por 3-0.

Juvhel Tsoumou (11 minutos), Achraf Dari (29), Zouheir El Moutaraji (32), Aymane El Hassouni (56) e Muaid Ellafi (71) marcaram os golos do Wydad, com Pedro Pinto (63) a reduzir para o Petro.

Com este resultado, o Wydad venceu o Grupo D, com 15 pontos, mais quatro do que o Petro de Luanda, com o Zamalek, de Jesualdo Ferreira, a ser terceiro, com quatro, e os também angolanos do Sagrada Esperança na última posição, com dois.