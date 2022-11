Petro de Luanda de Alexandre Santos goleia e reforça liderança do Girabola

O Petro de Luanda, liderado pelo técnico português Alexandre Santos, goleou este sábado o Sporting de Cabinda por 4-0, em jogo da sétima jornada, e reforçou a liderança do Girabola, com 18 pontos,.



Yano, aos 45+2, Jaredi, aos 64, e Tiago Azulão, aos 73 e 88 minutos, marcaram os golos do Petro.

Quem não teve a mesma sorte foi o treinador português Luís Gonçalves, que se estreou no campeonato angolano com derrota, após o seu Interclube perder diante do Santa Rita de Cássia por 1-0, em Luanda, com golo de Gui, aos 20 minutos.

Com esta derrota, o Interclube mantém-se em quinto, com 11 pontos.

No outro jogo desta tarde, o Sporting de Cabinda venceu o Isaac de Benguela por 1-0, após golo de Betinho, aos 46 minutos de jogo.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato, com nove golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, que tem quatro, e Mano Calesso, do Interclube, com três.

Resultados da 7.ª jornada:

- Sábado, 04 nov:

Sporting de Cabinda -- Petro de Luanda, 0-4

Interclube -- Santa Rita de Cássia, 0-1

Isaac de Benguela -- Sporting de Benguela, 0-1

- Sábado, 05 nov:

Cuando Cubango FC -- Bravos do Maquis

Wiliete de Benguela -- Desportivo da Lunda Sul

ASK Dragão do Uige -- Sagrada Esperança

Desportivo da Huila -- Académica do Lobito

Adiado sem data

1.º de Agosto -- Recreativo do Libolo

Classificação:

1. Petro de Luanda, 18

2. Wiliete de Benguela, 14 pontos

3. Sporting de Cabinda, 13

4. Recreativo do Libolo, 12

5. Interclube, 11

6. Académica do Lobito, 9

7. 1.º de Agosto, 7

8. Desportivo da Lunda Sul, 7

9. Sporting de Benguela, 6

10. Desportivo da Huila, 5

11. Sagrada Esperança, 5

12. Santa Rita de Cássia, 5

13. Isaac de Benguela, 4

14. Bravos do Maquis, 3

15. Cuando Cubango FC, 3

16. ASK Dragão do Uige, 2