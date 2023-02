Petro de Luanda de Alexandre Santos inicia Champions africana com empate caseiro

O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, empatou este sábado a zero em casa com o JS Kabylie, da Argélia, em jogo da primeira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões africana em futebol.



Em conferência de imprensa, após o jogo, Alexandre Santos disse que "não é um mau resultado, pois o importante foi não ter perdido hoje em casa".

Do lado contrário, o treinador Hamedi Miloudi admitiu que a sua equipa defrontou uma equipa difícil. "Tivemos pela frente um adversário forte, que tudo fez para vencer", referiu.

O Petro de Luanda volta a jogar em 18 de fevereiro, quando defrontar o AS Vita, da RD Congo, no estádio dos Mártires, em território congolês, em jogo da segunda jornada.

O Petro e o JS Kabylie, da Argélia, partilham a liderança do grupo com um ponto cada, uma vez que o AS Vita e os marroquinos do Wydad ainda não jogaram.