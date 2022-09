Petro de Luanda de Alexandre Santos inicia defesa do título angolano com vitória

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, iniciou esta terça-feira a defesa do título de campeão com uma vitória sobre o Bravos do Maquis, por 2-0, na primeira jornada do campeonato angolano de futebol.



O avançado brasileiro Tiago Azulão marcou os golos que deram o triunfo aos campeões angolanos, aos 55 e 60 minutos.

No outro jogo do dia, o Desportivo da Huila, comandado pelo também português Paulo Torres, empatou a zero diante do estreante Isaac de Benguela, na província angolana de Benguela.

A jornada inaugural do Girabola termina na quarta-feira, com o embate entre o 1.º de Agosto e o Cuando Cubango FC, em Luanda.

Resultados da primeira jornada:

- Sábado, 24 setembro:

Sagrada Esperança -- Wiliete de Benguela, 1-2

Académica do Lobito -- Interclube, 0-0

Sporting de Cabinda -- Desportivo da Lunda Sul, 1-0

ASK Dragão do Uige -- Recreativo do Libolo, 0-1

- Domingo, 25 setembro:

Sporting de Benguela -- Santa Rita, 0-0

- Terça-feira, 27 setembro:

Petro de Luanda -- Bravos do Maquis, 2-0

Desportivo da Huila -- Isaac de Benguela, 0-0

- Quarta-feira, 28 setembro:

1.º de Agosto -- Cuando Cubango FC

Classificação:

1. Recreativo do Libolo, 3 pontos

2. Wiliete de Benguela, 3

3. Petro de Luanda, 3

4. Sporting de Cabinda, 3 pontos

5. Académica do Lobito, 1

6. Santa Rita, 1

7. Sporting de Benguela, 1

8. Desportivo da Huila, 1

9. Interclube, 1

10. Isaac de Benguela, 1

11. ASK do Dragão do Uige, 0

12. Bravos do Maquis, 0

13. Desportivo da Lunda Sul, 0

14. 1.º de Agosto, 0

15. Sagrada Esperança, 0

16. Cuando Cubango FC, 0