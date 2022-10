Petro de Luanda de Alexandre Santos sofre primeira derrota no Girabola

O Petro de Luanda, sob comando do treinador português, Alexandre Santos, sofreu hoje a primeira derrota no campeonato angolano de futebol, ao perder em casa com o Recreativo do Libolo, por 1-0, no jogo de abertura da sexta jornada.

Isaías, aos 80 minutos, marcou o golo que elevou o Recreativo do Libolo ao segundo lugar do Girabola, com 12 pontos, menos um que o líder Wiliete de Benguela.

O Petro de Luanda desceu para o terceiro lugar, com 12 pontos.

Resultados da sexta jornada:

- Sexta-feira, 28 outubro:

Petro de Luanda -- Recreativo do Libolo, 0-1

- Sábado, 28 outubro:

Desportivo da Lunda Sul -- Sagrada Esperança

Bravos do Maquis -- Interclube

Académica do Lobito -- ASK Dragão do Uige

- Domingo, 30 outubro:

Cuando Cubango FC -- Isaac de Benguela

Santa Rita de Cássia -- Wiliete de Benguela

Sporting de Benguela -- Sporting de Cabinda

- Segunda-feira, 28 novembro:

Desportivo da Huila -- 1.º de Agosto

Classificação:

1. Wiliete de Benguela, 13 pontos

2. Recreativo do Libolo, 12

3. Petro de Luanda, 12

4. Interclube, 10

5. Sporting de Cabinda, 10

6. 1.º de Agosto, 7

7. Desportivo da Lunda Sul, 6

8. Académica do Lobito, 6

9. Desportivo da Huila, 5

10. Sagrada Esperança, 4

11. Isaac de Benguela, 3

12. Sporting de Benguela, 3

13. ASK Dragão do Uige, 2

14. Bravos do Maquis, 2

15. Cuando Cubango FC, 2

16. Santa Rita de Cássia, 1