Petro de Luanda de Alexandre Santos vence e alcança líder do Girabola

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, venceu esta segunda-feira no terreno do lanterna-vermelha Sporting de Benguela, por 3-0, e alcançou o líder Sagrada Esperança, com 35 pontos, em jogo da 13.ª jornada do Girabola.

O brasileiro Tiago Azulão, aos 35 minutos, o luso-angolano Érico Castro, aos 45+2, e o angolano Yano, aos 75, marcaram os golos do Petro.

O Sporting de Benguela mantém-se na última posição, com apenas um ponto.

O jogo entre o Bravos do Maquis e o Kabuscorp do Palanca, que também estava marcado para hoje, não se realizou, depois de o Kabuscorp não ter conseguido viajar para a província do Moxico.

Em comunicado, a equipa de Luanda justificou a ausência com o aviso tardio da indisponibilidade de a TAAG transportar a comitiva do clube.

Depú, do Sagrada Esperança lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com nove, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.





Resultados da 13.ª jornada:

- Sábado, 18 dez:

Recreativo do Libolo-Desportivo da Huila, 1-1

Sagrada Esperança-Cuando Cubango FC, 2-0

Recreativo da Caála-Sporting de Cabinda, 2-0





- Domingo, 19 dez:

Académica do Lobito-Interclube, 1-1

Wiliete de Benguela-Desportivo da Lunda Sul, 1-1

Progresso do Sambizanga-1º de Agosto, 1-2





- Segunda-feira, 20 dez:

Sporting de Benguela-Petro de Luanda, 0-3

FC Bravos do Maquis-Kabuscorp do Palanca, adiado

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 35 pontos.

2. Petro de Luanda, 35.

3. 1.º de Agosto, 29.

4. Wiliete de Benguela, 21.

5. Interclube, 20.

6. Recreativo da Caála, 17

7. Bravos do Maquis, 16.

8. Recreativo do Libolo, 16.

9. Desportivo da Huila, 14.

10. Académica do Lobito, 13.

11. Sporting de Cabinda, 13.

12. Desportivo da Lunda Sul, 13.

13. Kabuscorp do Palanca, 12.

14. Cuando Cubango FC, 11.

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.