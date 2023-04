Petro de Luanda de Alexandre Santos vence e mantém liderança do Girabola

O Petro de Luanda, sob comando do treinador português Alexandre Santos, venceu este sábado o Isaac de Benguela, por 1-0, em Luanda, e manteve a liderança do Girabola, com 53 pontos, na 24ª jornada do campeonato angolano de futebol.

O avançado brasileiro Tiago Azulão foi o autor do golo e reforçou a 'artilharia' do campeonato angolano de futebol, com 19 golos, seguido por Kaporal (Académica do Lobito), com 13, Dago (1º de Agosto), com nove, e Julinho (Interclube), com oito, a seis jornadas do fim da presente edição do Girabola.

A Alexandre Santos foi expulso do banco de suplentes, por protestos com a equipa de arbitragem, e como consequência, o treinador luso não vai poder orientar os campeões angolanos, no dérbi do futebol angolano, no próximo fim de semana, frente ao 1.º de Agosto, segundo classificado, com 51 pontos.

O 1.º de Agosto, por sua vez, levou a melhor sobre o Sporting de Benguela ao golear por expressivos 5-1, e manteve a pressão sobre o líder Petro de Luanda.

Os golos foram marcados por Vingumba, aos 27, Hossy, aos 44, Dagó, aos 60 e aos 90+5, e César Cangué, aos 78, enquanto Valente, aos 79, reduziu para a formação de Benguela.

No outro jogo da tarde, o Interclube, treinado pelo português Luís Gonçalves, desperdiçou pontos ao empatar diante do ASK Dragão do Uige 2-2.

Jó Paciência, aos 33 minutos, e Julinho, aos 73, marcaram os golos do Interclube, enquanto Ary, aos 16, e Picas, aos 26, foram os autores dos golos do ASK Dragão do Uige.

Com este empate, o Interclube matem-se em terceiro lugar, com 42 pontos.

O Sporting de Cabinda, com golo de Fuca, aos 30 minutos, venceu a Académica do Lobito por 1-0, enquanto o Recreativo do Libolo venceu o Sagrada Esperança, também por 1-0, graças a um tento de Andeloy, aos 41 minutos.

Resultados da 24.ª jornada:

- Sábado, 8 de abril:

Petro de Luanda -- Isaac de Benguela, 1-0

1.º de Agosto -- Sporting de Benguela, 5-1

Sporting de Cabinda -- Académica do Lobito, 1-0

Recreativo do Libolo -- Sagrada Esperança, 1-0

ASK Dragão do Uige -- Interclube, 2-2

- Domingo, 09 abr:

Santa Rita de Cássia -- Bravos do Maquis

Wiliete de Benguela -- Desportivo da Huila

Folga: Desportivo da Lunda Sul

- Classificação:

1. Petro de Luanda, 53 pontos

2. 1.º de Agosto, 51

3. Interclube, 42

4. Sagrada Esperança, 40

5. Wiliete de Benguela, 34

6. Santa Rita de Cássia, 31

7. Recreativo do Libolo, 28

8. Académica do Lobito, 27

9. Desportivo da Huila, 25

10. Bravos do Maquis, 23

11. Sporting de Cabinda, 23

12. Desportivo da Lunda Sul, 21

13. Isaac de Benguela, 15

14. Sporting de Benguela, 13

15. ASK Dragão do Uige, 7