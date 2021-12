Petro de Luanda de Alexandre Santos vence e reassume liderança do campeonato

O Petro de Luanda, sob o comando do português Alexandre Santos, reassumiu esta segunda-feira a liderança do campeonato angolano de futebol, com 29 pontos, após vitória sobre o Sporting de Cabinda por 2-0, em jogo da 10.ª jornada.

Em jogo disputado em Luanda, o brasileiro Tiago Azulão, aos 55 e 78 minutos, marcou os golos do líder Petro de Luanda, que, na próxima jornada, em 11 de dezembro, defronta o Sagrada Esperança, segundo classificado, com 23 pontos, no reduto deste.

A jornada encerra na quarta-feira, quando o Interclube defrontar o Progresso do Sambizanga, após eliminação este domingo na Taça da Confederação Africana.

Depú lidera a lista de melhores marcadores, com 12 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com sete, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com seis.

Resultados da 10.ª jornada:

- Sábado:

Académica do Lobito -- Recreativo do Libolo, 1-2

- Domingo:

Sporting de Benguela -- Sagrada Esperança, 1-4

Cuando Cubango FC -- Wiliete de Benguela, 0-1

Recreativo da Caála -- Bravos do Maquis, 0-1

1.º de Agosto -- Desportivo da Huila, 3-1

Desportivo da Lunda Sul -- Kabuscorp do Palanca, 0-0

- Segunda-feira:

Petro de Luanda -- Sporting de Cabinda, 2-0

- Quarta-feira:

Interclube -- Progresso do Sambizanga

Classificação:

1. Petro de Luanda, 29 pontos.

2. Sagrada Esperança, 26.

3. 1.º de Agosto, 20.

4. Wiliete de Benguela, 19.

5. Interclube, 15.

6. Bravos do Maquis, 13.

7. Recreativo da Caála, 13.

8. Desportivo da Huila, 12.

9. Recreativo do Libolo, 12.

10. Desportivo da Lunda Sul, 11.

11. Académica do Lobito, 9.

12. Sporting de Cabinda, 9.

13. Kabuscorp do Palanca, 9.

14. Cuando Cubango FC, 8.

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.