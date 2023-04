Petro de Luanda de Alexandre Santos vence e reassume liderança do Girabola

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, venceu o esta quinta-feira por 2-0 na receção ao Sporting de Cabinda, em jogo em atraso da 22.ª jornada, e reassumiu a liderança do campeonato angolano de futebol.

Gilberto, aos quatro e 89 minutos, marcou os golos da vitória, três dias depois de os campeões angolanos, agora com 56 pontos, perderem diante do arquirrival 1º. de Agosto, que é o segundo do Girabola, com 54 pontos.

O Petro de Luanda tem ainda outro jogo em atraso, da 20.ª jornada, diante do Desportivo da Huila, treinado pelo português, Paulo Torres.

O avançado brasileiro Tiago Azulão lidera a lista dos melhores marcadores do campeonato, com 19 golos, seguido por Kaporal (Académica do Lobito), com 14, Dago (1º de Agosto), com nove, e Julinho (Interclube), com oito.

Resultados da 22.ª jornada:

- Sábado, 11 março:

Recreativo do Libolo -- 1.º de Agosto, 1-3

Desportivo da Lunda Sul -- Wiliete de Benguela, 0-0

Académica do Lobito -- Desportivo da Huila, 2-1

Sporting de Benguela -- Isaac de Benguela, 1-2

- Domingo, 12 março:

Sagrada Esperança -- ASK Dragão do Uige, 5-1

Santa Rita de Cássia -- Interclube, 0-0

- Quinta-feira, 20 abril:

Petro de Luanda -- Sporting de Cabinda, 2-0

- Classificação:

1. Petro de Luanda, 56 pontos

2. 1.º de Agosto, 54

3. Interclube, 43

4. Sagrada Esperança, 43

5. Wiliete de Benguela, 40

6. Santa Rita de Cássia, 32

7. Académica do Lobito, 30

8. Recreativo do Libolo, 28

9. Bravos do Maquis, 27

10. Desportivo da Huila, 26

11. Sporting de Cabinda, 23

12. Desportivo da Lunda Sul, 21

13. Isaac de Benguela, 18

14. Sporting de Benguela, 13

15. ASK Dragão do Uige, 7