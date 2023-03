Petro de Luanda de Alexandre Santos vence e reassume liderança do Girabola com golo português

O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, venceu esta quarta-feira o Desportivo da Lunda Sul, por 2-1, e reassumiu a liderança do campeonato angolano de futebol.



Tiago Azulão, aos 80 minutos, e o defesa central português Pedro Pinto, aos 88, marcaram os golos, depois de Betinho, aos 47, ter dado vantagem ao Lunda Sul.

O Petro de Luanda passou a somar 41 pontos, mais dois do que o 1.º de Agosto.

O avançado brasileiro Tiago Azulão, do Petro de Luanda, lidera a lista dos melhores marcadores, com 14 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com 11, e Julinho, do Interclube, com cinco.

Resultados da 18.ª jornada:

- Sábado, 11 fev:

Santa Rita de Cássia -- 1.º de Agosto, 0-1

- Domingo, 12 fev:

Recreativo do Libolo -- Isaac de Benguela, 2-1

Desportivo da Huila -- Sporting de Cabinda, 2-1

Sporting de Benguela -- ASK Dragão do Uige, 1-1

Interclube -- Wiliete de Benguela, 2-1

- Quarta-feira, 01 mar:

Desportivo da Lunda Sul -- Petro de Luanda

Folga: Sagrada Esperança

- Adiado:

Académica do Lobito -- Bravos do Maquis

- Classificação:

1. Petro de Luanda, 41 pontos

2. 1.º de Agosto, 39

3. Sagrada Esperança, 34

4. Interclube, 34

5. Wiliete de Benguela, 30

6. Santa Rita de Cássia, 26

7. Académica do Lobito, 25

8. Recreativo do Libolo, 25

9. Desportivo da Huila, 24

10. Bravos do Maquis, 20

11. Sporting de Cabinda, 17

12. Desportivo da Lunda Sul, 17

13. Sporting de Benguela, 13

14. Isaac de Benguela, 9

15. ASK Dragão do Uige, 6