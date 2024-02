Petro de Luanda de Alexandre Santos vence Kabuscorp e é 2.º classificado no Girabola

O Petro de Luanda, sob o comando do treinador português de Alexandre Santos, venceu esta sexta-feira o Kabuscorp do Palanca 3-0 e ascendeu ao 2.º lugar do campeonato angolano de futebol, com 20 pontos, em jogo da 12.ª jornada.

No regresso do campeonato angolano de futebol, que esteve parado durante 33 dias devido à participação da seleção angolana na 34.ª edição da Taça das Nações Africanas (CAN), os golos foram marcados por Toro, aos 23 minutos, pelo português Alexandre Guedes, aos 31, e pelo luso-angolano Inácio Miguel, aos 41.

Com este triunfo, os bicampeões angolanos estão a um ponto do líder Kabuscorp e, na próxima quarta-feira, podem assumir a liderança do Girabola, em caso de vitória sobre o Sagrada Esperança, em jogo em atraso da quinta jornada.

Benarfa (Kabuscorp do Palanca) lidera a lista dos melhores marcadores, com seis golos, seguido por Mussa (Desportivo da Lunda Sul), que tem cinco.





Resultados da 12.ª jornada:

- Sexta-feira, 09 fev:

Kabuscorp do Palanca-Petro de Luanda, 0-3

- Sábado, 10 fev:

Bravos do Maquis-São Salvador do Zaire

Interclube-Académica do Lobito

Sporting de Cabinda-Recreativo do Libolo

- Domingo, 11 fev:

Desportivo da Huila-Sagrada Esperança

1º de Agosto-Santa Rita de Cássia

Wiliete de Benguela-Clube Recreativo União de Malanje

Folga: Desportivo da Lunda Sul





Classificação:

1. Kabuscorp do Palanca, 21 pontos

2. Petro de Luanda, 20

3. Desportivo da Lunda Sul, 19

4. Sagrada Esperança, 16

5. Wiliete de Benguela, 14

6. 1.º de Agosto, 13

7. Desportivo da Huila, 12

8. São Salvador do Zaire, 11

9. Bravos do Maquis, 11

10. Académica do Lobito,10

11. Clube Recreativo União de Malanje, 8

12. Santa Rita de Cássia, 8

13. Interclube, 7

14. Recreativo do Libolo, 7

15. Sporting de Cabinda, 5