Petro de Luanda derrota Interclube em duelo de treinadores portugueses

O Petro de Luanda, sob comando de Alexandre Santos, derrotou esta quarta-feira o Interclube, treinado por Rogério Gonçalves, por 2-1, e assumiu a liderança do Girabola, com 15 pontos, em jogo antecipado da 14.ª jornada.

Calebi, aos 42 minutos, abriu o ativo para o Interclube, enquanto Depú, aos 75', e Tiago Azulão, aos 83', garantiram os três pontos para os campeões angolanos.

Tiago Azulão, avançado do Petro de Luanda, lidera a lista dos melhores marcadores do campeonato, com sete golos.

Resultados da 14ª jornada:

- Quarta-feira, 02 nov:

Interclube -- Petro de Luanda, 1-2

- Quinta-feira, 24 nov:

1.º de Agosto -- Wiliete de Benguela

Académica do Lobito -- Sagrada Esperança

Sporting de Benguela -- Cuando Cubango FC

Sporting de Cabinda -- Bravos do Maquis

Desportivo da Huila -- Desportivo da Lunda Sul

Recreativo do Libolo -- Santa Rita

Isaac de Benguela -- ASK Dragão do Uige

Classificação:

1. Petro de Luanda, 15

2. Wiliete de Benguela, 14 pontos

3. Sporting de Cabinda, 13

4. Recreativo do Libolo, 12

5. Interclube, 11

6. Académica do Lobito, 9

7. 1.º de Agosto, 7

8. Desportivo da Lunda Sul, 7

9. Desportivo da Huila, 5

10. Sagrada Esperança, 5

11. Isaac de Benguela, 4

12. Sporting de Benguela, 3

13. Bravos do Maquis, 3

14. Cuando Cubango FC, 3

15. ASK Dragão do Uige, 2

16. Santa Rita de Cássia, 2