Petro de Luanda derrota Santa Rita de Cássia

O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, venceu este sábado o Santa Rita de Cássia, por 2-0, na capital angolana, em jogo da segunda jornada do campeonato angolano de futebol.

Gilberto, aos quatro minutos, e um autogolo de Dalima, aos 12, garantiram a primeira vitória esta época no Girabola aos bicampeões angolanos, que agora têm quatro pontos.

Noutro desafio de hoje, o Interclube, de Luís Gonçalves, teve sorte diferente, em Luanda, após sofrer a segunda derrota consecutiva, ao perder diante do Wiliete de Benguela, por 3-1, com golos de Cláudio, aos 53', Giresse, aos 71', e Cabibi, aos 90'+2, enquanto Gladson, dois minutos depois, reduziu a desvantagem.

No arranque do campeonato angolano, Luís Gonçalves e pupilos perderam diante do Desportivo da Huila, sob liderança do compatriota Paulo Torres, por 0-1.

O Recreativo do Libolo, por sua vez, também consentiu a segunda derrota consecutiva, ao perder frente ao Bravos do Maquis, por 1-0, com golo de Jorginho, aos oito minutos.

O estreante Clube Recreativo União de Malanje venceu na receção à Académica do Lobito, por 1-0, após golo de Elieve, aos 15 minutos, e somou a primeira vitória no campeonato angolano e futebol.

Resultados da 2.ª jornada:

- Sexta-feira, 03 nov:

Sagrada Esperança - São Salvador do Kongo do Zaire, 2-0

- Sábado, 04 nov:

Petro de Luanda -- Santa Rita de Cássia, 2-0

Clube Recreativo União de Malanje - Académica do Lobito, 1-0

Recreativo do Libolo - Bravos do Maquis, 0-1

Interclube -- Wiliete de Benguela, 1-3

- Domingo, 05 nov:

Sporting de Cabinda -- Desportivo da Huila

Desportivo da Lunda Sul -- 1.º de Agosto

Descansa: Kabuscorp do Palanca

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 6

2. Wiliete de Benguela, 6

3. Petro de Luanda, 4

4. São Salvador do Zaire, 3

5. Kabuscorp do Palanca, 3

5. Desportivo da Lunda Sul, 3

7. Desportivo da Huila, 3

8. Clube Recreativo União de Malanje, 3

9. Bravos do Maquis, 3

10. 1º de Agosto, 1

11. Sporting de Cabinda, 0

12. Interclube, 0

13. Recreativo do Libolo, 0

14. Santa Rita de Cássia, 0

15. Académica do Lobito, 0