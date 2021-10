Petro de Luanda e Recreativo da Caála acertam jogo em atraso do Girabola

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, e o Recreativo da Caála, defrontam-se em 3 de novembro, em Luanda, em jogo em atraso da segunda jornada do Girabola, informou esta sexta-feira a Federação Angolana de Futebol.

As duas formações não se defrontaram, no final de semana passado, pelo facto de os 'petrolíferos' terem cedido jogadores à seleção angolana que disputou o apuramento ao Mundial Qatar'2022.

Na mesma condição está o Sagrada Esperança que, no mesmo dia, defronta o Kabuscorp do Palanca, na província angolana da Luanda Norte, enquanto o 1.º de Agosto desloca-se a província angolana de Benguela para jogar diante do Sporting de Benguela.

Resultados da 2ª jornada:

- Sábado, 09 out:

Interclube - Cuando Cubango FC, 1-0

Académica do Lobito - Desportivo da Lunda Sul, 1-1

Sporting de Cabinda - Desportivo da Huila, 0-0

Progresso do Sambizanga - Bravos do Maquis, 0-0

- Domingo, 10 out:

Wiliete de Benguela - Recreativo do Libolo, 2-2

- Quarta-feira, 03 nov:

Petro de Luanda - Recreativo da Caála

Sagrada Esperança - Kabuscorp do Palanca

Sporting de Benguela - 1º de Agosto

Classificação:

1. Interclube, 6 pontos.

2. Desportivo da Huila, 4.

3. Recreativo da Caála, 3.

4. Petro de Luanda, 3.

5. 1.º de Agosto, 3.

6. Wiliete de Benguela, 2.

7. Bravos do Maquis, 2

8. Sporting de Cabinda, 2.

9. Desportivo da Lunda Sul, 2.

10. Kabuscorp do Palanca, 1

11. Sagrada Esperança, 1.

12. Recreativo do Libolo, 1

13. Académica do Lobito, 1.

14. Progresso do Sambizanga, 1.

15. Sporting de Benguela, 0.

16. Cuando Cubango FC, 0.