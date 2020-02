Petro de Luanda eliminado da Taça de Angola

O Petro de Luanda, vice-campeão angolano em futebol, foi esta quarta-feira eliminado da Taça de Angola, após empate 2-2, diante do Sagrada Esperança, em desafio da segunda mão dos oitavos de final da prova.

Manguxi e Tony rubricaram os golos do Petro, enquanto Lulas e Gaspar garantiram os golos que qualificaram o Sagrada para os quartos de final da competição.

As equipas tinham empatado 1-1 no jogo da primeira mão que decorreu, na província angolana da Lunda Norte, leste do país.

Nos quartos de final da Taça de Angola em futebol, os 'diamantíferos' medem forças com o Desportivo da Huíla, o 1º de Agosto, detentor do título, defronta a Académica do Lobito e o Williet de Benguela defronta o Bravos do Maquis.

Ainda nesta fase, o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, vai defrontar o vencedor do jogo entre o Santa Rita de Cássia e o Sporting de Benguela. A Taça de Angola é a segunda maior competição futebolística do país depois do Girabola.