Petro de Luanda empata e atrasa-se na corrida à liderança do Girabola

O Petro de Luanda, do treinador português Alexandre Santos, empatou a zero diante do Recreativo do Libolo, na província angolana do Cuanza Sul, e atrasou-se na corrida à liderança do campeonato angolano.

Após o jogo da oitava jornada, os bicampeões angolanos ocupam a terceira posição, com 11 pontos, enquanto o Recreativo do Libolo, que jogou na condição de anfitrião, está em último com três.

No outro jogo do dia, o Interclube empatou (1-1) na receção ao Sagrada Esperança, com os anfitriões a inaugurarem o marcador por intermédio de Jorginho, aos dois minutos, enquanto Celso, aos 77, restabeleceu a igualdade.

O campeonato angolano de futebol é liderado pelo Kabuscorp do Palanca, com 17 pontos, seguido do Desportivo da Lunda Sul, que tem 16.

Benarfa (Kabuscorp do Palanca) lidera a lista dos melhores marcadores, com seis golos, seguido por Mussa (Desportivo da Lunda Sul), que tem cinco.



Resultados da oitava jornada:

- Quarta-feira, 13 dez:

Kabuscorp do Palanca -- Santa Rita de Cássia, 2-0

- Quarta-feira, 15 dez:

Recreativo do Libolo -- Petro de Luanda, 0-0

Interclube -- Sagrada Esperança, 1-1

- Sábado, 16 dez:

Wiliete de Benguela -- Bravos do Maquis

Sporting de Cabinda - Clube Recreativo União de Malanje

- Domingo, 17 dez:

Desportivo da Huila -- 1.º de Agosto

Desportivo da Lunda Sul - Académica do Lobito

Classificação:

1. Kabuscorp do Palanca, 17 pontos.

2. Desportivo da Lunda Sul, 16

3. Petro de Luanda, 11

4. Desportivo da Huila, 10

5. São Salvador do Zaire, 10

6. Académica do Lobito,10

7. Sagrada Esperança, 10

8. Wiliete de Benguela, 8

9. 1.º de Agosto, 8

10. Bravos do Maquis, 8

11. Clube Recreativo União de Malanje, 8

12. Santa Rita de Cássia, 6

13. Interclube, 6

14. Sporting de Cabinda, 2

15. Recreativo do Libolo, 3