Petro de Luanda empata e perde oportunidade de assumir liderança do Girabola

O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, empatou este sábado diante do Clube Recreativo União de Malanje sem golos, em Luanda, em jogo da quarta jornada do Girabola.

Com este empate, os bicampeões angolanos perderam a oportunidade de assumir liderança do Girabola, na sequência da derrota do Sagrada Esperança na sexta-feira, e mantêm-se em segundo, com oito pontos.

O Interclube, sob comando de Luís Gonçalves, empatou a um, diante do 1.º de Agosto, em Luanda, e está em 13.º, com dois pontos. Os comandados do treinador luso inauguraram o marcador aos 29 minutos, por intermédio de Gladilson, enquanto os visitantes restabeleceram a igualdade aos 35, por Obed.

O Desportivo da Huila, sob comando de Paulo Torres, perdeu frente ao Kabuscorp do Palanca por 3-0, com golos de Muila, aos 72, Benafa, aos 77, e Nelinho, aos 90+3.

O Santa Rita de Cássia venceu o Recreativo do Libolo por 3-1, após golos de Picas, aos 43, Fuca, aos 78, e George, minutos depois, enquanto Gabela, aos 67, reduziu.

Já Bravos do Maquis venceu na receção ao Sporting de Cabinda por 2-1, enquanto o Desportivo da Lunda Sul venceu o São Salvador do Zaire por 2-0.

Resultados da quarta jornada:

- Sexta-feira, 17 nov:

Sagrada Esperança -- Académica do Lobito, 0-1

- Sábado, 18 nov:

Petro de Luanda -- Clube Recreativo União de Malanje, 0-0

Desportivo da Lunda Sul -- São Salvador do Zaire, 2-0

Recreativo do Libolo -- Santa Rita de Cássia, 1-3

Interclube -- 1.º de Agosto, 1-1

Kabuscorp do Palanca -- Desportivo da Huila, 3-0

Bravos do Maquis - Sporting de Cabinda, 2-1

Descansa: Wiliete de Benguela

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 9 pontos.

2. Petro de Luanda, 8

3. Wiliete de Benguela, 7

4. Kabuscorp do Palanca, 7

5. Bravos do Maquis, 7

6. Desportivo da Lunda Sul, 7

7. Desportivo da Huila, 6.

8. 1.º de Agosto, 6

9. Santa Rita de Cássia, 6

10. Académica do Lobito, 4

11. Clube Recreativo União de Malanje, 4

12. São Salvador do Zaire, 3

13. Interclube, 2

14. Sporting de Cabinda, 1

15. Recreativo do Libolo, 0